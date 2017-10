Gloria Perez fala sobre reta final de "A força do querer" e defende atuação de Fiuk

Tamanho do Texto: +A -A

A última semana de "A força do querer" já começou e a curiosidade pelo desfecho das tramas tem prendido os espectadores em frente à televisão. Em entrevista ao jornal "Extra", a autora Gloria Perez fez um balanço do trabalho e rebateu algumas críticas - como quando Bibi, personagem de Juliana Paes, voltou do Nordeste para o Rio de Janeiro de táxi. "O brasileiro gosta muito de enaltecer o que vem de fora e criticar o que é nosso. Em 'Dexter', que eu adoro, o cara pega uma mulher na frente de um bar lotado e a joga no porta-malas, e ninguém questiona sobre a câmera de segurança. Pelo contrário! Todo mundo acha o máximo! Se acontece isso em novela, todo mundo critica. Em novela, o tempo não é o mesmo. Às vezes, um casamento de uma noite dura vários capítulos. Bibi veio de táxi do Nordeste. Queriam que ela tivesse pedido ao piloto do avião para pegar um voo e pagar depois?", disse ela, que, por conta da trama de Bibi, foi acusada de "glamourizar o crime". "Existe uma dose de machismo nessa crítica. Querem que a Bibi tenha uma pena maior do que os crimes que ela cometeu, mas não cobram o mesmo de Sabiá e Rubinho", falou, referindo-se aos personagens de Jonathan Azevedo e Emílio Dantas.

Gloria Perez

A história, baseada na vida de Fabiana Escobar, teve muitas adaptações, de acordo com Gloria. "A Bibi da novela cometeu mais crimes que a Bibi da vida real. As pessoas são muito cruéis e esquecem que ela é uma pessoa real e que foi inocentada pela Justiça. Houve quase que um linchamento virtual contra a Bibi", disse.

Outras críticas foram por conta da atuação de Fiuk, que viveu Ruy. "Todo mundo sabia que ele é inciante, está no começo e cercado por atores muito experientes. Acho que, às vezes, a crítica tem um nível de crueldade muito grande. Todo mundo começa, mas nem todo mundo tem o grande público para julgar. Ninguém pensa em seus inícios? Fiuk quer corresponder, ele está se dedicando", defendeu Gloria.

Apesar do grande sucesso de sua novela, a autora garante: só vai relaxar após o último capítulo ir ao ar. "Mas já me sinto recompensada pela aceitação e o acolhimento ao trans Ivan (personagem de Carol Duarte). Nem pensei que não pudesse dar certo. Não tinha plano B", afirmou.