Claudia Raia revela ter perdido a virgindade com namorado da irmã

Claudia Raia se soltou durante uma entrevista para a amiga Fernanda Souza, em seu canal no Youtube. No bate-papo descontraído, Fernanda contou que seu primeiro beijo foi em cena. "Quando eu fazia 'Chiquititas'. Logo para o Brasil inteiro", lembrou ela. Claudia, então, revelou: "O meu foi com um capoeirista, o Geraldinho, lembro que ele tinha um tanquinho trincado”, falou, aos risos. "Sou meio precoce, eu tinha dez anos".

Em seguida, as duas falaram sobre a primeira vez. Claudia, então, contou que perdeu a virgindade com o namorado da irmã. "Minha primeira vez foi com o namorado da minha irmã! Mas deixa eu explicar, porque eu sou muito boa de caráter. Ela não gostava dele, ele dançava comigo, e eu acabei me apaixonando", explicou. Diante da revelação, Fernanda cantou um trecho de "Eu me apaixonei pela pessoa errada", do Exaltasamba, antigo grupo de Thiaguinho, seu marido.

Fernanda Souza e Claudia Raia

As confissões não pararam por aí! Claudia disse que já "colocou um marido para fora de casa" e que "jogou todas as roupas dele na Lagoa Rodrigo de Freitas", para a surpresa da amiga, que duvidou. "Sério. Botei para fora e joguei todas as roupas na lagoa", garantiu, sem revelar nomes.

Atualmente, Claudia está em cartaz em São Paulo com o musical "Cantando na Chuva". Na adaptação brasileira, ela e o marido, o ator Jarbas Homem de Mello, interpretam Don Lockwood e Lina Lamont, papéis de Gene Kelly e Jean Hagen no filme de 1952. Em seguida, ela estreará a peça "Fala Sério, Gente", de Thalita Rebouças. A atriz também está escalada para "Verão 90 graus", trama das 19h que sucederá "Deus salve o Rei" e tem previsão de estreia para . Na história, de Izabel de Oliveira e Paula Amaral, ela viverá uma ex-musa de filmes de pornochanchada que abandona o cinema para se dedicar à carreira da filha, vivida por Isabelle Drummond.