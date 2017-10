Em meio a boatos de separação, Shakira elogia Gerard Piqué: "Nada que o compre"

Tamanho do Texto: +A -A

Os fãs do casal ficaram tensos com os boatos de separação de Shakira e Gerard Piqué, casados há sete anos. Agora, porém, eles já podem respirar aliviados. Depois de fotos e mensagens apaixonadas nas redes sociais, a cantora e o jogador de futebol mostram que estão melhores do que nunca. Shakira, inclusive, defendeu o marido, criticado por espanhóis depois de defender e ir votar no referendo separatista da Catalunha. Em entrevista exclusiva à jornalista italiana Silvia Toffanin, do "Canale 5", a estrela latina exaltou os valores do marido e destacou que "não há dinheiro nem nada que o compre" para longe da ideologia catalã, com o qual o jogador cresceu. Os catalães votaram "sim" por um Estado autônomo, mas Madri não aceita a ruptura. "A lealdade e a fidelidade de Gerard são todas do Barça. É difícil encontrar um jogador assim, porque os jogadores de futebol são mercenários em certo sentido: vão e vêm, vão de uma equipe a outra", opinou.

Shakira contou, ainda, que não imaginava se casar com um jogador de futebol, mas que a união a transformou. "Se eu me revolucionei nestes seis anos de convivência? Sim, definitivamente. Antes, eu sempre dizia 'com um jogador de futebol, jamais'. Nunca havia me imaginado em casal com um jogador de futebol. Foi um doce castigo do destino", explicou. Ela frisou, ainda, que os dois se complementam: fazem aniversário no mesmo dia, 2 de fevereiro, e são intensos, vivem tudo ao máximo. Mas reconhece, porém, que o marido é mais tranquilo, enquanto ela é dramática.

Pais dos pequenos Milan, de 3 anos, e Sasha, de 1, os dois não descartam a chegada de um terceiro filho. "Se chegar, será bem-vindo. Mas, neste momento, com dois filhos que são como seis... Não sabe como eles são! Se movem como um ioiô o dia todo. São muito divertidos, mas, às onze da noite, estou feito pó", disse.