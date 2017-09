Vivendo a transsexual Ivan, Carol Duarte já está escalada para nova trama

Tamanho do Texto: +A -A

Ela tem brilhado na pele de Ivan, o homem transsexual que, no começo de "A força do querer", se chamava Ivana. Considerada a grande revelação da trama de Glória Perez, Carol Duarte passou a fazer parte de um time prestigiado de globais e já está confirmada como protagonista de uma próxima trama das 21h, de acordo com o colunista Fernando Oliveira, da "Folha de São Paulo".

Carol Duarte em cena de "A força do querer"

A novela será da autora Manuela Dias, muito elogiada com a minissérie “Justiça”, e que está na fila do horário das nove na emissora carioca. Até lá, Carol vai ficar fora da televisão para descansar a imagem. Nome e temática do folhetim não foram divulgados ainda.

Além de Carol, Julia Dalavia e Gabriel Leone, de "Os Dias Eram Assim", também já estão sendo reservados para futuros papéis centrais.