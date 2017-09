Capital Inicial reage aos protestos de "Fora Temer" no Rock in Rio: "Fora todos os políticos"

Tamanho do Texto: +A -A

Se Dinho Ouro Preto não quisesse, ele não precisaria nem ter ido ao show do Capital Inicial deste domingo, o primeiro do último dia desta edição do Rock in Rio. Não que ele não faça falta, muito pelo contrário, Dinho é um dos maiores frontman do rock brasileiro e incendeia a plateia, mas é que com o set list escolhido, foram várias as vezes em que ele deixou de cantar para ouvir a multidão acompanhar em coro as letras de músicas como Veraneio Vascaína, Natasha, Fátima, Primeiros Erros, A Sua Maneira, Independência e tantas outras do repertório mais do que conhecido do Capital.

Teve ainda cover dos Raimundos – que, aliás, fez show surpresa no palco do patrocinador Itaú e juntou uma multidão no espaço improvisado -, com Mulher de Fases, e o momento engajamento, com o tradicional coro de Fora, Temer, antes de cantar Que País É Esse?. “Fora todo mundo. Políticos de esquerda, de centro, de direita. De Aécio a Dilma, Do Eduardo Cunha ao Sergio Cabral. Uma longa lista de políticos que sequestraram a democracia a brasileira. Conspiraram contra a esperança de todos nós cidadãos brasileiros. Estou cada vez mais convencido de duas coisas: o poder corrompe e o Brasil é maior e melhor do que os seus representantes. Isso aqui é pro Michel Temer”, disse Dinho, que ainda se jogou na plateia, sem medo de ser feliz.