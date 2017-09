Açaí e tirolesa: Jared Leto surpreende em show do 30 seconds to Mars 

Tamanho do Texto: +A -A

Teve de tudo no show do 30 Seconds To Mars, capitaneado pelo ator-cantor-animador-MC Jared Leto. Desde um figurino fashionista de muitos mil dólares by Gucci – da cabeça aos pés, literalmente -, passando por hits como Up In The Air, Kings & Queens, This Is War, cantado em coro impressionante pela plateia, até Jared parar o show para tomar um açaí no palco, correr ate a tirolesa para descer por cima do público, como fez na última edição do Rock in Rio, e muitos, muitos elogios à plateia carioca.

“Vocês tem a melhor energia, a melhor comida e as melhores pessoas do mundo”, disse Jared. Em outro momento, ele pediu pra iluminar as pessoas da audiência porque “queria ver esses cariocas malucos” e colocou ao seu lado no palco quase uma centena de pessoas que estavam na grade. Ah, e teve ainda a participação do rapper Projota na nova música Walk on Water e, claro, a bandeira brasileira sendo empunhada em vários momentos. Com pouca música e muita presepada, Jared ganha a plateia com simpatia – e beleza – como um verdadeiro entertainer.