Lucy Ramos lamenta saída de "A força do querer": "Não teve a força que eu gostaria"

Enquanto diversos atores entraram em "A força do querer" nessa reta final - como foi o exemplo de Carla Diaz e Betty Gofman -, alguns acabaram sendo afastados da trama. Lucy Ramos que o diga. A atriz, que vivia a arquiteta Leila, namorada do personagem de Rodrigo Lombardi, lamentou o desfecho da história. "Queria que a Leila tivesse ficado mais tempo na novela. Eu fiquei muito feliz de ter uma negra naquela posição, uma arquiteta e tal. Agradeço muito à Gloria (Perez, autora) por ter me dado esta oportunidade. Por colocar a gente no horário das 21h, um horário nobre e evitando de colocar a gente onde as pessoas têm o hábito de colocar os negros. Mas eu acho que a Leila poderia mais", analisou ela, que lamentou a perda de espaço no folhetim.

Lucy Ramos e Rodrigo Lombardi

"A personagem poderia ter saido do lugar comum. Ela estava ali, no núcleo dos personagens principais, com uma profissão boa, sofisticada, influente. As meninas negras estavam gostando muito de se ver nesta posição. Do nada, a personagem sai. Não teve a força que eu gostaria que ela tivesse. Eu fiz de tudo para que a Leila fosse maior. Mas tem coisas que não dependem da gente. Mas o pouco que foi, apareceu de uma forma positiva. Isso foi muito legal", disse.