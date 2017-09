Bruna Marquezine beija atriz em manifesto contra a "cura gay"

Tamanho do Texto: +A -A

Preta Gil, Anitta, Ivete Sangalo, Pabllo Vittar e vários outros famosos se manifestaram após o juiz federal da 14ª Vara do Distrito Federal, Waldemar Cláudio de Carvalho conceder uma liminar que permite que psicólogos ofereçam terapias de reversão sexual - ou seja: passem a poder tratar gays e lésbicas como doentes. Agora foi a vez de Bruna Marquezine falar sobre o assunto. Em uma foto publicada nessa terça-feira, 19, no Instagram da atriz Flora Diegues, Bruna aparece beijando a colega. "Hoje a gente acordou bem gay!", escreveu Flora, que também está no elenco de "Deus salve o Rei", a próxima trama das 19h.

Tatá Werneck, Fernanda Nobre e Julia Guerra também apareceram nas fotos de Flora, todos realizados nos bastidores de gravação da nova novela.