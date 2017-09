Aos 19 anos, Shawn Mendes encara público de 100 mil pessoas com maturidade

Tamanho do Texto: +A -A

Shawn Mendes tem 19 anos, dois anos de carreira, dois discos lançados e provou no palco mundo do Rock in Rio, neste sábado, que vai muito longe. O canadense entregou um show redondo, no qual mostrou todo seu virtuosismo no violão, na guitarra e no piano, sua voz macia com vibrato na medida certa e suas canções pop que bebem um pouco na fonte de John Mayer, do blues, do folk e até do rock.

Prova disso foi que, além de cantar seus hits, como Treat You Better e Stitches, ele ainda se arriscou em alguns covers, como Castle on The Hill, de Ed Sheeran, e Use Somebody, do Kings of Leon. Visivelmente impactado e emocionado com a recepção calorosa do público brasileiro, ele disse, em entrevista ao Multishow depois da apresentação, que essa noite foi especial.

“Já tinha tocado para grandes plateias, mas nada comparado a isso. Eu fiquei muito feliz, emocionado e com as pernas tremendo o show inteiro”, disse, antes de prometer que volta em breve. “Volto assim que puder e prometo que trarei músicas novas”, finalizou. Apesar de muito novo, Shawn mostrou um show de gente grande.