Marcelo Rezende tem falência múltipla dos órgãos

Internado desde a última terça-feira, 12, após sentir fortes dores, Marcelo Rezende segue em observação no Hospital Moriah, Zona Sul de São Paulo, onde os médicos diagnosticaram uma pneumonia grave, além das complicações do câncer no pâncres e fígado, que comprometeram parte do aparelho digestivo do apresentador do "Cidade Alerta", da Record. De acordo com informações, o jornalista sofreu ainda falência múltipla dos órgãos.

Pai de Patrícia, Marcella, Ana Carolina, Valentina e Diego, Marcelo foi homenageado pelos filhos nas redes sociais: "Meu super-herói", disse um deles. Horas depois, Luciana Lacerda, namorada de Marcelo, escreveu: "O vazio ocupa um espaço imenso. Que Deus segure nas minhas mãos e na sua, meu amor. Juntos somos mais fortes. Te amo", disse.

Em um vídeo otimista nos últimos meses, Marcelo explicou o motivo de ter desistido da quimioterapia. "Uma das coisas que me deixaram triste foi quando eu desisti da medicina tradicional e algumas pessoas, ainda bem que foram poucas, me chamaram de covarde. Mas como posso ser covarde se cada passo que eu dou é orientado pelo meu Pai. Portando, eu quero dizer uma coisa: foi a melhor decisão que eu tomei. E não tomei porque quis. Tomei porque Deus soberano mandou. Olha eu aqui mais uma vez mostrando que estou me recuperando e que a cura está cada vez mais perto", comentou. Recentemente, Rezende falou sobre sua recuperação: "muita gente vive de boato, e no meu caso até entendo, porque não é toda hora que temos uma informação. O câncer que eu tenho tem altos e baixos, é como uma montanha-russa, mas o importante é que eu estou firme. E aí a cura vai chegar. Eu tenho certeza dela, porque Deus está comigo, Deus está contigo", chegou a dizer.