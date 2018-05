Futebol show hoje à tarde, em Kiev

Afinal dos meus sonhos teria sido entre Barcelona e Manchester City – os times que, na minha opinião, jogam, na atualidade, o futebol mais vistoso do planeta. Ambos, porém, ficaram pelo caminho e o confronto entre Real Madrid e Liverpool, hoje, às 15h45mins, em Kiev, tem tudo para ser espetacular. Não me arrisco a apontar um favorito. Jogador por jogador, o time espanhol parece mais forte. Mas as façanhas da equipe de Jürgen Klopp, entre elas, eliminar o fantástico City, de Pep Guardiola, não podem ser desprezadas, daí o equilíbrio.

A decisão confrontará ainda dois dos jogadores mais badalados do momento: o português Cristiano Ronaldo, há anos na crista da onda, e o “faraó” egípcio Mohamed Salah, estrela capaz até de acabar conquistando o posto de melhor do mundo, se ganhar a Liga dos Campeões e Lionel Messi ou Neymar não levantarem a Copa da Rússia.

Pessoalmente, torcerei pelos ingleses pois acho que o Madrid chegou à final com muita boa vontade das arbitragens. O que mais espero ver, de qualquer forma, é um grande show de futebol, num nível que, infelizmente, já não podemos ter por aqui faz um bom tempo. Eles jogam, hoje em dia, o que nós jogávamos no passado. E só nos resta aplaudir.

---------

O jogo

Diante das posições na tabela, a partida mais importante da rodada, no Brasileiro, será disputada hoje à noite, no Independência, entre Atlético Mineiro e Flamengo, respectivamente, líder e vicelíder do campeonato. Um clássico que, acredite, jovem, nos anos 80, reunia tantos craques em campo quanto mostrarão, esta tarde, Real Madrid e Liverpool. Duvida? Então, vamos lá: Zico, Júnior, Leandro, Adílio, Andrade, Tita e Mozer, pelo Fla; Reinaldo, Éder, Palhinha, Cerezo, Osmar e Luisinho, pelo Atlético. Quem viu, viu. E sabe do que estou falando.

Voltando à dura realidade dos dias de hoje, o que está me deixando mais curioso, em relação ao jogo desta noite, em Minas, é a postura com que pisará o gramado o Flamengo do técnico Maurício Barbieri. Na última rodada da Libertadores, quando não tinha rigorosamente nada a perder e a vitória o teria levado ao primeiro lugar do grupo, o time não arriscou nada, jogou para não perder, numa tática burra e covarde. E, hoje, cheio de desfalques importantes, como se portará no Horto? Periga sair alucinadamente para o ataque... Nada mais me surpreende no Fla.

---------

O rubro-negro errado

Vazou a lista dos 13 “reservas” de Tite e há um rubro-negro nela: Lucas Paquetá. Com todo respeito ao futebol que ele vinha mostrando (caiu muito, nos últimos jogos), se tivesse que escolher um jogador do Flamengo para levar ao Mundial, não seria Paquetá, mas Vinícius Jr. Apesar da irregularidade, normal num garoto que ainda não fez 18 anos, acho o moleque o único brasileiro capaz de entrar, num jogo complicado e fechado, e surpreender o adversário. Além do que Teria uma experiência valiosa para os próximos Mundiais. Como aconteceu com Ronaldo, em 94.

----------

O milagre de Abel

Imerso em problemas extracampo (brigas políticas, finanças arruinadas, salários em atraso), o Fluminense enfrenta a Chapecoense hoje à tarde, no Maracanã, e se vencer – acredito que vencerá – acabará a sétima rodada embolado com os ponteiros, o que deve ser considerado uma autêntica façanha, diante do elenco jovem e limitado que possui e nas parcas condições em que trabalha.

O maior responsável por isso chama-se Abel Braga. E ninguém nas Laranjeiras tem dúvida disso. Até quando o treinador conseguirá servir de anteparo para o que acontece fora das quatro linhas, não sei. Mas que ele está tirando leite de pedra, está. Nas duas únicas derrotas sofridas até agora, para o Corinthians e o Botafogo, jogou de igual para igual e, no clássico carioca, merecia até a vitória.

E ainda há quem ache que um bom técnico não faz a diferença. Abel faz.

-----------

Incógnita

E o Vasco, daqui pra frente? Será aquela equipe que sofreu seguidas goleadas e acabou eliminada precocemente da Libertadores ou o time guerreiro, que venceu a La U, no Chile, garantindo uma vaga na Sul-Americana? A resposta começa a ser dada neste jogo de amanhã, contra o Bahia, na Fonte Nova. Jogo difícil. Mas que pode marcar o início de uma reação que permita aos vascaínos sonhar com posições entre os dez primeiros e não lutar contra o rebaixamento, entre os dez últimos. Com um jogo a menos e oito pontos, por enquanto, a situação é boa.

Em tempo: agiu bem o presidente Alexandre Campello em reintegrar os jogadores afastados por causa daquela bobagem da foto no Twitter. Com o elenco limitadíssimo que tem, não dá pra ficar afastando quem quer que seja do grupo.

------------

Segunda chance

Após a decepcionante derrota para o América Mineiro, na última rodada, o Botafogo tem mais uma boa oportunidade para subir na tabela, encarando o Vitória, amanhã, no Nílton Santos. A instabilidade tem sido uma característica dessa equipe de Alberto Valentim, ele próprio um treinador instável psicologicamente à beira do gramado e nas entrevistas. O que esperar do Glorioso desta vez?

------------

Intromissão

Pelada final de ano, depois da festa, um atacante está se gabando de suas façanhas na “night” do Rio:

- Então, depois daquele alucinante show de música, eu peguei a gata e a gente “fomos” lá pra cima...

Um outro boleiro, que ouve a narrativa, o interrompe e diz:

- Não! Tá maluco, “mermão”? Não é a gente “fomos”! Nós fomos, cara! Nós fomos!

E o artilheiro, de primeira:

- Pronto, já vem você querendo se meter na história. Que nós fomos, o que? Nós fomos... Imagina! Você nem “tava’ lá!