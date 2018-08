Libertadores-2019 terá final em jogo único pela primeira vez

A final da Libertadores de 2019 vai ser disputada pela primeira vez em jogo único, em Santiago, segundo anúncio da Conmebol nesta terça-feira.

É a primeira vez que a decisão vai ser realizada sem jogos de ida e volta, desde que o torneio foi criado em 1960. A confederação confirmou também que a decisão da Copa Sul-americana do mesmo ano será disputada em jogo único, em Lima.

O Conselho da Conmebol "tomou duas decisões históricas: Santiago (Chile) vai sediar a final única da Conmebol Libertadores 2019, e a disputa da final da Copa Sul-americana 2019 também será um jogo único, em Lima (Peru)", indicou a entidade do futebol sul-americano em comunicado.

Até a atual edição das duas competições, o campeão se consagra em jogos de ida e volta. Se for necessário, com prorrogação e pênaltis no segundo confronto.

"Estas decisões obedecem o objetivo estratégico de potencializar o desenvolvimento esportivo do futebol sul-americano mediante maiores recursos, mais investimento e melhores standards em todo nível", disse o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

ol/ma/fa