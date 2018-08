Eto'o é anunciado como novo reforço do Qatar SC

Após três temporadas no futebol turco, o veterano atacante Samuel Eto'o, de 37 anos, foi anunciado nesta terça-feira (14) como o novo reforço do Qatar Sports Club.

Considerado um dos maiores ídolos do futebol camaronês, Eto'o irá atuar pela primeira vez na carreira fora da Europa.

Até a temporada passada, o atacante estava no Konyaspor, da Turquia, que brigou para não ser rebaixado no campeonato local.

O camaronês marcou seis gols em 14 partidas.

No Catar, Eto'o encontrará seu ex-companheiro de equipe no Barcelona, o meio-campista Xavi, que atua no Al-Saad. Além do espanhol, o atacante poderá enfrentar na liga local o holandês Wesley Sneijder, que foi companheiro de Eto'o na Inter de Milão e hoje defende o Al-Gharafa.

Na liga do país árabe, o Qatar Sports Club somou três pontos nas duas primeiras rodadas da competição. Na temporada passada, a equipe brigou para não ser rebaixada. Com Eto'o, o clube da cidade de Doha tentará lutar pelas primeiras posições.

Revelado pelo Real Madrid, Eto'o viveu o auge de sua carreira no Barcelona e na Inter de Milão. O atacante tem no currículo três Campeonatos Espanhóis, uma Série A e quatro Ligas dos Campeões.

O camaronês ainda tem passagens por Mallorca, Anzhi, Chelsea, Everton, Sampdoria e Antalyaspor.