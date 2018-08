Em jogo único, final da Copa Libertadores de 2019 será em Santiago

A Conmebol anunciou nesta terça-feira que a final da Copa Libertadores de 2019, em partida única, vai acontecer em Santiago, capital do Chile. Presidente da Federação de Futebol do Chile (FFCh), Arturo Salah, informou que o local escolhido para a realização do jogo foi o Estádio Nacional.

A Conmebol também anunciou que a decisão da Copa Sul-Americana de 2019 será realizada em Lima, capital do Peru, também em partida única. Montevidéu, no Uruguai, era uma das concorrentes iniciais para ser uma das sedes, mas retirou candidatura durante o processo seletivo.

"Essas decisões se devem ao objetivo estratégico de promover o desenvolvimento esportivo do futebol sul-americano, por meio de maiores recursos, mais investimentos e melhores padrões em todos os níveis", disse o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, em nota oficial publicada no site da entidade.

"Além de gerar mais renda para reinvestir no desenvolvimento esportivo, a final única será uma grande oportunidade para a América do Sul dar um grande salto em infraestrutura esportiva, organização de eventos, controle de segurança, conforto e atenção nos estádios, e promoção regional e mundial de nossos torneios, clubes e jogadores. As finais em jogo único serão eventos que irão inspirar todos os sul-americanos a pensar grande", argumentou o dirigente.

De acordo com a Conmebol, as inspeções nas instalações das duas cidades foram feitas durante dois dias e meio pela empresa IMG & Perform, consultoria contratada pela entidade para prestar o serviço.

"O desenvolvimento do nosso futebol vai de mãos dadas com grandes eventos. É uma aposta que sempre fizemos, e, hoje, nós a redobramos com essa final da Copa Libertadores de 2019, pela história que une o Estádio Nacional ao torneio e por essa capacidade organizacional que queremos continuar demonstrando para receber todos os visitantes do continente", disse Salah.

"É uma grande honra que o Conselho da Conmebol tomou uma decisão histórica de eleger a cidade de Lima como o local da primeira final em jogo único da Copa Sul-Americana, em 2019", afirmou o presidente da Federação Peruana de Futebol (FPF), Edwin Oviedo.

"A FPF estará a altura desse importante evento do futebol sul-americano e mundial. Trata-se de um novo respaldo a uma gestão profissional e transparente, em favor do futebol peruano, após a classificação histórica da equipe do Peru para a Copa do Mundo de 2018, após 36 anos de ausência na maior competição de futebol", ressaltou o dirigente.