Willian e Marcos Rocha treinam e devem reforçar Palmeiras na quinta-feira

O Palmeiras voltou aos treinos nesta segunda-feira com boas novidades para o técnico Luiz Felipe Scolari. O lateral-direito Marcos Rocha e o atacante Willian terminaram o trabalho de recuperação de lesões e integraram o trabalho na tarde desta segunda-feira na Academia de Futebol. A tendência é os dois ganharem chances na equipe titular para o jogo de quinta-feira, no Pacaembu, contra o Bahia, pela Copa do Brasil.

Com sobrecarga muscular, Marcos Rocha não atua desde a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no dia 25 de julho, pelo Brasileirão. Willian estava com lesão muscular na coxa esquerda desde o começo de mês, quando se machucou na partida contra o Bahia, em Salvador, e também está de volta. Nos últimos dias os dois treinaram com os reservas, para nesta segunda-feira participarem da atividade junto com os principais atletas do time.

Na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no domingo, o Palmeiras apostou principalmente em uma formação mista, com alguns titulares poupados exatamente para priorizar o confronto com o Bahia. Nesta segunda-feira esses jogadores foram a campo, enquanto quem atuou a maior parte do tempo contra o time carioca permaneceu na área interna, em trabalhos regenerativos.

O departamento médico do Palmeiras explicou que o meia Gustavo Scarpa foi diagnosticado com uma inflamação no calcanhar do pé direito e possivelmente não enfrentará o Bahia. O problema não exige cirurgia nem é considerado grave. O goleiro Weverton, com dores na virilha, foi substituído no intervalo da vitória sobre o Vasco, porém não é uma situação preocupante.

Nesta segunda os jogadores fizeram trabalhos técnicos em campo reduzido e, depois, foram separados por posição para trabalhos táticos. O auxiliar técnico Paulo Turra, por exemplo, comandou um trabalho com a linha de defesa titular, formada por Marcos Rocha, Antonio Carlos, Edu Dracena, Diogo Barbosa e mais o volante Felipe Melo. O time volta aos treinos na tarde desta terça.