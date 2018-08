Quatro meses após cirurgia, Fred é liberado no Cruzeiro para trabalho físico

O Cruzeiro informou nesta segunda-feira que o centroavante Fred foi liberado pelo departamento médico para iniciar a preparação física. O jogador se recupera de uma cirurgia para corrigir dois problemas no joelho direito - uma ruptura no ligamento cruzado e uma lesão periférica na parte lateral, ambas ocorreram no duelo contra o Tupi, dia 25 de março, pelo Campeonato Mineiro.

O médico do clube, Sérgio Campolina, falou sobre a evolução da recuperação do jogador. "A gente completou agora o quarto mês de cirurgia, estamos com quatro meses e meio de recuperação. Ele já cumpriu todos os processos do ponto de vista da fisioterapia, todos os índices, testes, todas as alterações perceptíveis pelos nossos métodos de imagem e complementares de diagnóstico são satisfatórios. Fizemos a nossa reunião e resolvemos adiantar um pouco essa transição para a preparação física. Foi uma grande vitória do nosso departamento", destacou.

Fred, no entanto, não tem data para voltar aos gramados. "Agora vamos acompanhar os parâmetros da preparação física, em trabalhos individualizados, coletivos em grupos pequenos e, em seguida, em grupos livres. Não há um padrão. Assim como nas etapas anteriores, é algo individualizado que iremos acompanhando, torcendo para que ele tenha uma evolução como teve até o momento", observou Campolina.

O fisioterapeuta do Cruzeiro, Charles Costa, ressaltou que o jogador está em uma fase na qual considera segura para dar novos passos em sua recuperação. "O Fred agora está sendo liberado para retomar atividades mais funcionais em campo, com uma densidade e volume maiores. Ele dispõe de todos os pré-requisitos de segurança, de força, amplitude, movimento e controle motor, que nos dá segurança em liberá-lo para a preparação física", ressaltou.

O Cruzeiro vem de derrota para o Flamengo por 1 a 0 pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o tropeço, o time mineiro se manteve com 25 pontos, na oitava colocação da tabela. A equipe volta a campo na quarta-feira, contra o Santos, no Mineirão, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro venceu a partida de ida por 1 a 0 na Vila Belmiro e avança à próxima fase com um empate.