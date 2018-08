Com gol logo no início, Cristiano Ronaldo estreia pela Juventus em amistoso

O jogo não valia nada e ainda por cima era um amistoso entre as equipes A e B da Juventus, no centro de treinamento do clube, em Turim. Mas neste domingo ele valeu como a estreia do atacante português Cristiano Ronaldo no time alvinegro. E o astro contratado junto ao Real Madrid por 112 milhões de euros (mais de R$ 500 milhões) precisou de apenas sete minutos para marcar o primeiro gol com sua nova camisa.

A partida, com a presença da torcida, foi encerrado aos 27 minutos do segundo tempo, após a tradicional invasão do público. O placar foi de 5 a 0 para o time A. Em campo, Cristiano Ronaldo jogou apenas o primeiro tempo e foi ovacionado ao marcar o primeiro gol. O craque português recebeu bom lançamento do meia Bernardeschi e, livre de marcação, bateu no alto.

Cristiano Ronaldo ainda participou de outros dois gols. No segundo, fez pressão em Capellini, que acabou marcando contra, aos 18 minutos do primeiro tempo. No quarto, aos 40, o português chutou, o goleiro deu rebote e o atacante Paulo Dybala só teve o trabalho de colocar para dentro. Pouco antes, o argentino já havia marcado o terceiro, de cabeça, completando cruzamento do brasileiro Douglas Costa, aos 31. E o quinto foi de Marchisio, aos 8 da segunda etapa.

A equipe titular, comandada pelo técnico Massimiliano Allegri, foi escalada com Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro; Bentancur e Emre Can; Bernardeschi, Dybala e Douglas Costa; Cristiano Ronaldo. Várias alterações ocorreram no intervalo.

A estreia oficial de Cristiano Ronaldo na Juventus será neste sábado. Pela primeira rodada do Campeonato Italiano, a equipe de Turim viajará até Verona para enfrentar o Chievo Verona. O primeiro jogo diante da torcida, no Juventus Stadium, será contra a Lazio, no sábado seguinte, pela segunda rodada.