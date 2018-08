NBA divulga tabela e LeBron fará volta a Cleveland pelo Lakers em 21 de novembro

A organização da NBA divulgou nesta sexta-feira a tabela completa da temporada regular da edição 2018/2019 da liga de basquete dos Estados Unidos, cujo o seu próximo campeonato será aberto com duas partidas no dia 16 de outubro, sendo uma delas com o Golden State Warriors, atual campeão, recebendo o Oklahoma City Thunder em Oakland.

E outra data marcante confirmada foi o da provável volta de LeBron James a Cleveland como jogador do Los Angeles Lakers, time que contratou o astro que fez história com a camisa do Cleveland Cavaliers nos últimos anos. A partida entre as duas franquias na antiga casa do jogador de 33 anos foi agendada para o dia 21 de novembro.

Mesmo com um time bastante enfraquecido em relação ao que tinha em outras temporadas, como por exemplo quando foi campeão em 2016 levando a melhor sobre o Warriors na decisão, LeBron se despediu do Cavaliers na temporada passada com um improvável vice-campeonato da NBA. E a passagem do seu ex-time à grande final só foi possível graças a uma série de atuações históricas do ídolo nas fases anteriores dos playoffs, que culminaram na conquista do título da Conferência Leste da competição.

Quatro vezes eleito o MVP (jogador mais valioso) da NBA, sendo duas pelo Warriors e outras duas pelo Miami Heat, LeBron também tem a sua provável estreia oficial pelo Lakers marcada para o dia 18 de outubro, quando o time da Califórnia abrirá a sua campanha contra o Portland Trail Blazers, fora de casa. Já o primeiro jogo diante dos seus novos torcedores no Staples Center, em Los Angeles, está previsto para ocorrer em 20 de outubro, contra o Houston Rockets.

Na rodada de abertura da NBA, além do duelo entre Warriors e Thunder, o dia 16 de outubro contará também com o Boston Celtics estreando em casa diante do Philadelphia 76ers. E a equipe de Stephen Curry jogará em 15 de novembro contra o Rockets pela primeira vez desde quando os dois times travaram uma emocionante decisão de Conferência Oeste definida apenas no sétimo e último jogo na temporada passada.

Outro retorno esperado de um jogador de destaque à casa de seu ex-time está previsto para o dia 3 de janeiro de 2019, quando Kawhi Leonard deverá defender o Toronto Raptors contra o San Antonio Spurs, no Texas, após ser protagonista de uma troca que levou DeMar DeRozan para a equipe texana após ter brilhado pela franquia canadense.

A conclusão da temporada regular da NBA está marcada para ocorrer no dia 10 de abril do próximo ano, sendo que para esta fase da competição também está agendado um duelo entre Utah Jazz e Orlando Magic que ocorrerá na Cidade do México, em 15 de dezembro, e uma partida em Londres entre New York Knicks e Washington Wizards, em 17 de janeiro.

Dominante, o Warriors foi campeão de três das últimas quatro edições da NBA e todos estes campeonatos tiveram o time de Oakland e o Cleveland Cavaliers como finalistas. Essa supremacia das duas equipes começou após a temporada 2013/2014, quando o San Antonio Spurs ficou com o título ao derrotar o Miami Heat por 4 a 1 na série final.