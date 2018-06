Acompanhe minuto a minuto Vasco X Sport

Vasco e Sport se enfrentam em São Januário pelo Campeonato Brasileiro, nesta sábado (9), às 19h. O alvinegro vem de um empate - contra o Cruzeiro, no Mineirão - e de uma derrota contra o Botafogo, no último sábado.

Já o Sport Recife, em terceiro na tabela com 18 pontos, precisa da vitória para chegar mais perto do líder Flamengo, com 23. O rubro-negro vem de uma vitória contra o Atlético-PR, na Ilha do Retiro.

Vasco: Fernando Miguel, Luiz Gustavo, Ricardo Graca, Henrique, Paulao, Leandro Desabato, Andrey, Wagner, Yago Pikachu, Bruno Cosendey, Andres Rios

Sport: Magrao, Ronaldo Alves, Ernando, Raul Prata, Sander, Fellipe Bastos, Marlone, Gabriel, Deivid, Rogerio, Rafael Marques