Barbieri fala sobre gordura acumulada pelo Fla na tabela, mas pede mais

Somar o máximo de pontos possível agora para ter a maior gordura depois. Essa é a receita do treinador Mauricio Barbieri para o Flamengo fechar o Campeonato Brasileiro antes da parada na Copa do Mundo, na próxima semana. Com 23 pontos e cinco para o segundo colocado, o Flamengo pode ampliar a diferença no domingo, contra o Paraná Clube, no Maracanã, e também no último jogo antes da pausa, contra o Palmeiras, em São Paulo. Para o treinador, o time deve continuar com o foco nos pontos para se precisar no futuro, ter de onde tirar.

"A vantagem é boa, mas não definitiva. Ninguém vai ser campeão no primeiro semestre. Temos de abrir o máximo para ter margem para poder oscilar no segundo semestre quando teremos muitas decisões", disse Barbieri após o jogo, na coletiva de imprensa no Mané Garrincha.

Dourado fez gol contra o antigo time

O Flamengo entrou em campo com Marlos Moreno no time, no lugar de Diego. A opção pelo colombiano veio do fato de o Fluminense ter escalado um esquema com três zagueiros e dois volantes, engarrafando o meio campo e dando apenas as opções laterais. Deu certo e foi justamente com Marlos que saiu o primeiro gol do jogo, de pênalti, marcado por Henrique Dourado, aos 28 da etapa inicial.

"O Marlos vem numa crescente muito boa. Tem uma importância tática e hoje jogou na posição que se sente mais confortável. Hoje sentiu o ritmo, por isso foi substituído, mas vem numa crescente e por isso vamos contar muito com ele", explicou o técnico, que comentou sobre o esquema utilizado na vitória.

"É natural que os adversários sobrecarreguem o centro do campo, então precisamos aproveitar os espaços. O Fluminense, até por jogar com dois volantes e três zagueiros, nos obrigou a aproveitar os lados. No segundo tempo, até por mudarem o esquema, tivemos um jogo diferente. Temos que estudar o adversário e entender onde ele nos oferece espaço para aproveitar", concluiu.

Confira abaixo os demais tópicos da coletiva de Mauricio Barbieri.

Rhodolfo

"Vamos avaliar a questão do Rhodolfo. O Juan vem progredindo bem nos treinos, vamos ber como ele estará. Thuler e Léo Duarte são mais do que experientes e temos total confiança nos dois para o jogo de domingo".

Torcida no Mané Garrincha

"A imagem que fica é muito positiva. A torcida foi sensacional. Empurrou a gente o jogo todo. Isso nos faz muito mais fortes. O gramado poderia estar melhor, mas o estádio é maravilhoso e a sensação é muito positiva".

Henrique Dourado

"Já foi muito benéfico ele abrir o placar. Ele se cobra bastante e conseguiu tirar o peso de fazer o gol. Quem ganha é o Flamengo. Já ganhou hoje esperamos continuar ganhando com os gols dele".

Elenco

"Quem está do lado de fora tem a sensação que é um jogo de xadrez. São seres humanos e precisam estar bem para poder vencer. Não só quem vem entrando, mas os outros que tem menos oportunidades também. Os que entram vêm ajudando bastante. O Thuler, por exemplo, não vinha sendo muito aproveitado, mas quando entrou, fez um grande jogo. Conversamos muito e essas conversas ajudam o time todo".

Com site oficial do Flamengo