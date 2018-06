Em queda após decisão, Vasco e Botafogo buscam reagir no Brasileiro

Há 55 dias, Vasco e Botafogo viviam a doce ilusão de disputar a final do Campeonato Carioca. Passados o título do Botafogo e oito rodadas do Brasileiro, no entanto, ambos foram obrigados a acordar para a realidade, e estão na metade de baixo da tabela. O clássico que definiu a consagração da primeira parte da temporada se transformou em chance de reabilitação, hoje, às 19h, em São Januário.

O Vasco vem de vitória apertada em casa contra o lanterna Paraná, e o Botafogo de derrota para o São Paulo, no Morumbi, em que foi prejudicado pela arbitragem. A oscilação é a marca das duas equipes desde a decisão estadual.

Do lado vascaíno, foram 12 partidas, entre Brasileiro (7), Libertadores (4) e Copa do Brasil (1), com saldo de quatro vitórias, três empates e cinco derrotas. “Uma sequência de vitórias nos levaria lá para cima. A falta dessa sequência nos deixa em situação perigosa. Com tantas mudanças, não é fácil consegui-la”, explicou Zé Ricardo.

O técnico também confirmou uma troca por empréstimo com o Atlético-MG. Os mineiros receberão Evander até o final de 2019 e mandarão o volante Lucas Cândido, de 24 anos, e o meia Marquinhos, de 18, até dezembro deste ano. Para o clássico, o Vasco terá o retorno de Desábato e Wagner, que estavam suspensos contra o Paraná.

Já Alberto Valentim será obrigado a substituir Matheus Fernandes, suspenso, e João Paulo, em repouso após concussão. Bochecha e Marcos Vinícius são os favoritos para as vagas, mas Renatinho pode entrar no meio-campo.

O Botafogo acumulou três vitórias, quatro empates e três derrotas desde o Carioca, distribuídos em oito jogos do Brasileiro e dois da Sul-Americana. Valentim ressaltou a necessidade de buscar a primeira vitória fora na competição nacional.

“É algo que ainda não aconteceu com a gente. É muito importante vencer por dois motivos: precisamos somar e nos distanciar da zona lá de baixo e, automaticamente, nos aproximar dos times que estão lá na frente”.

Vasco: Fernando Miguel, Luiz Gustavo, Breno, Ricardo e Ramon; Desábato, Andrey, Pikachu, Wagner e Caio Monteiro; Andrés Ríos. Botafogo: Jefferson, Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso, Bochecha, Luiz Fernando, Marcos Vinícius (Renatinho) e Leo Valencia; Kieza. Juiz: Raphael Claus (SP).