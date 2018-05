Pedrinho volta ao time e Loss define o Corinthians para encarar o América-MG

O técnico Osmar Loss definiu na tarde desta quarta-feira o Corinthians para encarar o América-MG na quinta, às 18h, na Arena Corinthians, com novidades. A principal delas é o retorno do meia Pedrinho ao time titular e a manutenção de Mateus Vital no setor ofensivo da equipe.

Além de Pedrinho, estão de volta o meia Rodriguinho e o volante Gabriel. O meia desfalcou o time contra o Internacional por causa de um tratamento dentário e o volante cumpriu suspensão. Já os desfalques são Maycon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Romero, que sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda.

O Corinthians escalado por Loss conta com Walter; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel e Paulo Roberto; Pedrinho, Jadson, Rodriguinho e Mateus Vital. A formação reserva que treinou nesta quarta-feira teve Caíque; Léo Príncipe, Marllon, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Thiaguinho, Rodrigo Figueiredo, Marquinhos Gabriel, Junior Dutra e Mateus Matias; Roger. O turco Kazim atuou como curinga, defendendo os dois times.

Loss comandará o Corinthians pela terceira vez desde que assumiu o comando da equipe. Por enquanto, foram duas derrotas, para Millonarios-COL, pela Copa Libertadores, e Internacional, pelo Brasileirão. No Campeonato Brasileiro, o time alvinegro ocupa a sexta colocação, com 11 pontos, três a menos que o líder Flamengo.