Real Madrid e futebol espanhol continuam reinado na Europa

O Real Madrid conquistou em Kiev a quarta Liga dos Campeões nos últimos cinco anos, depois de vencer o Liverpool por 3 a 1 na final, no sábado, para continuar fazendo história e confirmar o bom momento do futebol espanhol.

O domínio dos merengues chegou em uma época em que o principal rival na Espanha, o Barcelona, também foi campeão europeu. Real Madrid e Barcelona venceram sete dois últimos 10 títulos da Champions.

Os catalães venceram o troféu em 2009, 2011 e 2015, enquanto os merengues se sagraram campeões em 2014, 2016, 2017 e 2018.

"A liga espanhola é a mais competitiva e para mim a mais bonita. Como se joga futebol na Espanha é o estilo que eu mais gosto", afirmou o técnico madridista, Zinedine Zidane, após a final contra o Liverpool.

O triunfos do Real Madrid se basearam no tripé formado pelo presidente Florentino Pérez, o técnico Zinedine Zidane e o craque português Cristiano Ronaldo.

Pérez tem cinco Champions como presidente do Real Madrid (2002, 2014, 2016, 2017, 2018). E nas últimas três 'Zizou' teve papel fundamental, depois de assumir a equipe no início de 2016.

- Método Zidane -

O ex-jogador francês conseguiu controlar um vestiário que tinha se rebelado contra Rafa Benítez. Em Kiev, Zidane se tornou o primeiro técnico a vencer a Liga dos Campeões três vezes consecutivas.

Poucos apostavam por um técnico inexperiente, que teria como única bagagem o trabalho no time B do Real. Mas Zidane surpreendeu e também levantou o troféu da Liga espanhola em 2017.

"Zidane tem uma tranquilidade, uma maneira extraordinária da falar com os jogadores. O que o faz um bom técnico é seu conhecimento do futebol de alto nível", afirmou o auxiliar David Bettoni à AFP após o tricampeonato consecutivo em Kiev.

As vitórias do Real Madrid chegam curiosamente em uma época em que o Barcelona conta com um de seus melhores times da história, com Lionel Messi, Luis Suárez, Andrés Iniesta, Xavi Hernández e Sergio Busquets, entre outros.

- Rival catalão -

"Parabéns madridistas. 4 Champions em 5 anos com um dos melhores Barça da história... Temos que refletir em nossas prioridades", disse o ex-jogador do Barcelona, Carles Puyol, após o título merengue sobre o Liverpool.

Nos últimos 10 anos, o Barcelona conquistou sete títulos do Campeonato Espanhol, contra dois do Real Madrid e um do Atlético de Madrid.

Mas o Real Madrid tem um encantamento especial com a Liga dos Campeões com um recorde de 13 triunfos, contra sete do Milan e cinco de Barcelona, Bayern de Munique e Liverpool.

O domínio de Barcelona e Real Madrid na Champions foi acompanhado pelo Atlético de Madri, duas vezes finalista do torneio em 2014 e 2016.

Ao mesmo tempo, os Colchoneros dominaram a Liga Europa ao lado do Sevilla. O time da capital foi campeão em 2010, 2012 e 2018, enquanto os andaluzes levantaram o troféu 2014, 2015 e 2016.

O futebol espanhol domina a Europa, com o Real Madrid superando o grande rival Barcelona para mais uma vez levantar a orelhuda.

