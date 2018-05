Antes de viagem a Londres, Neymar se diz bem e ansioso para estreia na Copa

Sorridente e se dizendo ansioso por voltar a jogar uma Copa do Mundo, o atacante Neymar afirmou neste domingo que está melhorando bem da lesão que o afastou dos gramados desde o final de fevereiro e que o receio em voltar a dar divididas ou disputar jogadas mais duras "está passando". O jogador embarca no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, com o restante da delegação brasileira para Londres no final desta tarde. Na capital inglesa, o Brasil inicia nova etapa da preparação para o Mundial a partir desta segunda-feira.

Neymar treinou normalmente com o grupo de jogadores durante a semana, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e neste domingo se disse satisfeito, horas antes de embarcar. "Estou bem, voltando de lesão. São dois meses parado e fico feliz com a adaptação, com tudo o que venho fazendo e melhorando", declarou o atacante do Paris Saint-Germain, após almoçar com a delegação brasileira na sede da CBF, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Neymar garantiu que o receio que vinha sentindo em voltar a jogar, pisar mais firme no gramado e disputar divididas "está passando". Mais do que isso, se mostrou ansioso. "Eu perguntei pra eles (comissão técnica): 'a gente vai pro jogo direto?'. Pra você ver minha ansiedade e de todo o time".

O principal jogador do Brasil também colocou a seleção como uma das que vão brigar pelo título na Rússia. "Vejo que o Brasil está entre as melhores seleções da competição e vejo que temos uma equipe para vencer. Não sei com vai ser no final, mas como o Tite diz, vamos jogar muito", sentenciou Neymar.