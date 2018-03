Zagueiro é relacionado pela primeira vez no Corinthians; veja a lista

Contratado no início deste ano e inscrito no Paulistão só depois da fase de grupos, o zagueiro Marllon foi relacionado pela primeira vez no Corinthians. Ele será opção no banco de reservas para o jogo contra o São Paulo, neste domingo, às 16h, no Morumbi, pela ida da semifinal.

Outra novidade na lista é o goleiro Filipe, atualmente a quarta opção no setor. De acordo com a assessoria do clube, Walter faz trabalhos de fortalecimento muscular e não ficará à disposição para o clássico.

O técnico Fábio Carille relacionou 23 jogadores, incluindo o atacante Clayson, que ainda é dúvida para a partida. Ele faz tratamento por conta da pancada sofrida na coxa direita na última última quinta-feira, no confronto com o Bragantino.

Os desfalques certos são Fagner (Seleção Brasileira), Balbuena e Romero (seleção paraguaia), além de Renê Júnior e Jadson (lesionados).

O Corinthians deve ir a campo com: Cássio, Mantuan, Pedro Henrique, Henrique e Sidcley; Gabriel e Maycon; Mateus Vital, Rodriguinho e Clayson (Emerson Sheik); Júnior Dutra.

VEJA OS 23 RELACIONADOS:

Goleiros: Cássio, Caíque França e Filipe

Zagueiros: Henrique, Pedro Henrique, Léo Santos e Marllon

Laterais: Sidcley, Guilherme Mantuan e Juninho Capixaba

Volantes: Gabriel, Ralf, Maycon e Paulo Roberto

Meias: Rodriguinho, Mateus Vital e Danilo

Atacantes: Clayson, Júnior Dutra, Sheik, Lucca, Pedrinho e Matheus Matias