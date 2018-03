Jornal diz que Bale deixará o Real Madrid caso Zidane siga no clube

A relação Gareth Bale e o treinador Zinedine Zidane pode ser o estopim para a saída do jogador galês do Real Madrid. Pelo menos é o que a imprensa inglesa afirma.

Segunda a edição deste sábado do jornal Mirror, Bale estaria insatisfeito com os poucos minutos em campo nesta temporada - 27 jogos no total, sendo apenas 19 como titular. Assim, o galês estaria se preparando para deixar o clube merengue caso Zidane continue no comando da equipe.

A insatisfação com as decisões de Zidane podem levar Gareth Bale de volta ao futebol inglês. Segundo o Mirror, o camisa 11 já teria um destino preferido em mente, e não seria o Tottenham, clube que o projetou para o mundo, mas sim o Manchester United. Não é a primeira vez que Bale é especulado nos Red Devils, mas a temporada abaixo da média pode fazer a diferença na negociação.

