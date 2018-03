Alemanha e Espanha empatam em amistoso entre favoritos na Copa

Em amistoso movimentado e de alto nível entre duas seleções favoritas ao título da Copa do Mundo da Rússia, a Alemanha e a Espanha empataram em 1 a 1, nesta sexta-feira em Düsseldorf.

Rodrigo Moreno abriu o placar para a Espanha aos 6 minutos de jogo, mas Thomas Muller deixou tudo igual aos 35, em belo chute de fora de área.

As duas últimas campeãs do mundo disputaram uma partida parelha, com as duas equipes pressionando a saída de bola do adversário e buscando dominar a posse de bola na base de toques rápidos.

A Espanha levou a melhor nessa estratégia no primeiro tempo, impulsionada pelo gol no início do jogo de Rodrigo, que aproveitou com categoria um mano a mano com o goleiro Marc-André Ter Stegen, após lançamento açucarado de Andrés Iniesta.

Contando com atuações inspiradas dos meias Isco, Iniesta, David Silva e Thiago Alcântara, a Espanha foi superior e rondou constantemente a área alemã, mas pecou nas finalizações.

Apesar de dominada, a Alemanha soube aproveitar uma das poucas oportunidades que teve na primeira etapa, empatando a partida em chute de fora da área de Thomas Muller.

Após o intervalo, uma nova partida começou, com a Alemanha testando o goleiro De Gea, que precisou fazer linda defesa em chute de Draxler, aos 2 minutos.

A partida ficou ainda mais aberta quando os técnicos decidiram apostar na velocidade, com as entradas de Lucas Vázquez e Marco Asensio na Espanha e Leroy Sané pela Espanha.

Nos últimos minutos do jogo, sem David Silva, Iniesta ou Isco em campo, a Espanha perdeu o controle da posse de bola, enquanto a Alemanha deu um passo à frente em busca da vitória em casa, mas não conseguiu passar por De Gea.