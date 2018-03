Usain Bolt treinará com o Borussia Dortmund nesta sexta-feira

A lenda do atletismo Usain Bolt, que sonha em iniciar uma carreira futebolística, participará nesta sexta-feira do treino do Borussia Dortmund, anunciou o clube alemão que ocupa o terceiro lugar do Campeonato Alemão.

O Borussia confirmou o anuncio feito por Bolt no Twitter: "BVB, se prepare para sexta-feira", escreveu o homem mais rápido do mundo no Twitter com a hashtag #BVBolt.

O treino está previsto para às 10h30 locais (06h30 de Brasília) e ficará aberto ao público.

Bolt, que tem o mesmo patrocinador que o Borussia Dortmund, nunca ocultou sua ambição de tentar a sorte no futebol profissional após a aposentadoria das pistas.

Em janeiro, o recordista mundial dos 100 e 200 metros já havia adiantado seus planos: "Vamos fazer um treino em março em Dortmund", disse em entrevista.

"Um dos meus maiores sonhos é assinar com o Manchester United. Se o Dortmund disser que sou bom o suficiente, vou treinar duro", declarou na ocasião.