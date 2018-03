Conmebol define empresa para comercializar direitos da Copa América-2019

O Conselho da Conmebol definiu nesta quarta-feira a MP & Silva LLP como empresa autorizada a negociar e comercializar os direitos da Copa América-2019, que será disputada no Brasil, informou a entidade.

A MP & Silva LLP é uma empresa especializada em marketing de direitos esportivos com parcerias recentes com Roland Garros, NFL, Serie A e Premier League.

O processo de licitação foi administrado pela consultoria Ernst & Young e pela própria Conmebol.

A decisão do Conselho "é um novo marco no cumprimento da promessa estratégica de gerar maior valor para reinvestir no desenvolvimento do futebol", declarou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

Este novo contrato é parte de reformas realizadas pela Conmebol desde janeiro de 2016 para profissionalizar e dar maior transparência ao futebol sul-americano.

A Copa América voltará a ser disputada no Brasil após 30 anos, entre 14 de junho e 7 de julho de 2019.