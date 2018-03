Alemanha espera recuperação de Neuer até Copa do Mundo da Rússia

"Claro que esperamos que Manuel Neuer esteja 100% para a convocação final" para a Copa do Mundo-2018, afirmou nesta quarta-feira Oliver Bierhoff, manager geral da seleção da alemã, referindo-se à situação do goleiro do Bayern de Munique que não jogo neste ano por lesão.

Nas vésperas dos jogos contra a Espanha, na sexta-feira, e contra o Brasil, na terça, o técnico Joachim Low chamou quase todos os jogadores com vaga garantida na Rússia. A exceção foi Neuer, que continua se recuperando de fratura no pé sofrida em abril de 2017 e que teve recaída em agosto, após quatro jogos disputados.

Na terça-feira, Neuer visitou os companheiros da Mannschaft, da qual continua sendo o primeiro capitão. A data para o retorno aos gramados ainda é desconhecida.

"Continuo sendo otimista e ele também", garantiu Oliver Bierhoff diante da imprensa. "Nós não pressionamos, corresponde a ele e aos médicos saberem a carga de trabalho que pode suportar".

"É normal que se fale disso, mas eu acho que vai chegar" a tempo para o Mundial, opinou o companheiro Thomas Müller.

Perguntado sobre as opções de Neuer, que completa 32 anos na segunda-feira, Bierhoff mostrou otimismo: "acho que com os treinamentos intensivos, o melhor goleiro do mundo poderá recuperar bastante rápido o ritmo de competição".

Na ausência de Neuer, Low testou vários arqueiros. Quem parece ter agarrado a chance foi o goleiro do Barcelona, Marc-André ter Stegen, após conquistar a Copa das Confederações.