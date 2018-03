Hellmann faz mistério no Inter e D'Alessandro admite 'missão difícil' no Gre-Nal

O clima no Internacional não é dos melhores. O time vem de duas derrotas consecutivas para o Grêmio e corre o risco de ser eliminado pelo arquirrival em Gre-Nal desta quarta-feira, às 21h45, no estádio do Beira-Rio, no jogo de volta das quartas de final do Campeonato Gaúcho.

Para tentar acalmar os ânimos do elenco, o técnico Odair Hellmann fechou o treino desta terça-feira para os jornalistas. Como perdeu o jogo de ida por 3 a 0, o time colorado precisa ao menos repetir o placar para levar a decisão para os pênaltis.

O drama do Inter ganha proporções ainda maiores, pois na rodada final da primeira fase, o time de Hellmann perdeu por 2 a 1 para o arquirrival. O resultado garantiu a classificação do Grêmio para o mata-mata.

D'Alessandro reconheceu a dificuldade de conseguir a classificação e pediu o voto de confiança dos torcedores: "A missão é difícil, pois é uma vantagem muito elástica. Não merecíamos sair com 3 a 0. Porém, essa é a realidade e temos que acreditar até o final. Queremos fazer um grande jogo e acreditamos na classificação, senão nem entraríamos em campo", afirmou.

Apesar do mistério na escalação, a tendência é que Hellmann faça ao menos duas alterações na equipe. Fabiano entra na lateral direita. Edenílson retornará ao meio-campo e Gabriel Dias deve deixar a equipe.

O Internacional deverá entrar em campo com: Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Nico López, D'Alessandro e Patrick; Roger.

Confira a lista de relacionados do Inter:

Goleiros - Daniel, Marcelo Lomba.

Defensores - Cuesta, Fabiano, Iago, Rodrigo Moledo, Ruan, Thales

Meio-campistas - Camilo, Charles, D'Alessandro, Edenilson, Gabriel Dias, Patrick, Rodrigo Dourado.

Atacantes - Brenner, Marcinho, Nico López, Roger, Rossi, Wellington Silva.