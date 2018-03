Flamengo goleia a Portuguesa e encara o Flu na semifinal da Taça Rio

O Flamengo encarou a Portuguesa em partida válida pela última rodada da Taça Rio e em Cariacica (ES), o Rubro-Negro contou com gols de Everton Ribeiro, Henrique Dourado e Geuvânio (2) para vencer o confronto por 4 a 0. A equipe de Carpegiani terminou em segundo lugar no grupo B e na semifinal irá enfrentar Fluminense.

A goleada do Flamengo sobre a Portuguesa também serviu para ajudar o Botafogo a avançar para a semifinal da Taça Rio. Mesmo perdendo para o Vasco, o Glorioso conseguiu a vaga tendo um saldo de gols melhor do que o do time da Ilha do Governador.

Flamengo pega o Flu na semifinal da Taça Rio

O jogo

​Especialidade da casa​

O duelo em Cariacica (ES) começou muito movimentado, com o Flamengo partindo para cima e assustando Milton Raphael. Na primeira descida da Portuguesa, o juiz marcou pênalti em um toque de mão de Rodinei dentro da área e na cobrança, Tiago Amaral viu o gol ficar pequeno com Diego Alves à sua frente e o goleiro salvou com o pé.

Quem não faz leva

A defesa de Diego Alves deu um gás maior para o Flamengo que dois minutos depois conseguiu abrir o placar com Everton Ribeiro. Após linda triangulação com Everton e Dourado, o camisa 7 só tirou de Milton Raphael para estufar as redes.

Pênalti é com o Ceifador

A Portuguesa voltou tentando uma pressão no segundo tempo e até obrigou Diego Alves a fazer uma boa defesa, mas quem marcou mesmo foi o Flamengo. Dessa vez, o juiz deu pênalti para o Rubro-Negro após Adriano colocar a mão na bola dentro na área. Na cobrança, Henrique Dourado seguiu mostrando porque é o melhor cobrador do Brasil e ceifou mais uma vez com a camisa do Flamengo na temporada.

Das vaias aos aplausos

Antes de marcar o segundo gol do Flamengo na partida, Henrique Dourado chegou a receber algumas vaias no Kleber Andrade, mas quando foi substituído por Lincoln, os rubro-negros aplaudiram o camisa 19.

Para lavar a alma

Com a vitória praticamente decretada, Paulo César Carpegiani aproveitou para colocar Geuvânio e o camisa 23 conseguiu ter uma boa atuação, levando perigo ao adversário. Após bons lances criados, o camisa 23 marcou dois gols de fora da área e fechou a goleada por 4 a 0 em Cariacica (ES). Depois disso, o Rubro-Negro apenas segurou a posse de bola e esperou o apito final para avançar na Taça Rio.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 4 X 0 PORTUGUESA

​Estádio: Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

Data: 17/3/2018, às 16h

Árbitro: Rodrigo Carvalhães de Miranda (RJ)

Cartões amarelos: Everton (FLA); Jhonnatan, Maicon Assis, Marcão e Abuda (POR)

Cartão vermelho: -

Público e Renda: Não divulgados.

Gols: Everton Ribeiro, 17'/1ºT (1-0); Henrique Dourado, 14'/2ºT (2-0); Geuvânio, 40'/2ºT (3-0); Geuvânio, 47'/2ºT (4-0);

FLAMENGO: Diego Alves; Rodinei, Rhodolfo, Juan e Renê; Jonas (Cuéllar, Intervalo), Diego, Everton Ribeiro, Vinicius Jr e Everton (Geuvânio, 29'/2ºT); Henrique Dourado (Lincoln, 25'/2ºT). Técnico: Carpegiani.

PORTUGUESA: Milton Raphael; Adriano, Luan, Marcão e Diego Maia; Muniz (Abuda, 11'/2ºT), Jhonnatan e Maicon Assis (Rayllan, 18'/2ºT); Philip (Fabinho, 25'/2ºT), Tiago Amaral e Romarinho. Técnico: João Carlos Ângelo.

Fonte: Lance