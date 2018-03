Em clássico movimentado, Paulinho marca no fim e dá vitória ao Vasco contra Botafogo

Botafogo e Vasco fizeram um clássico bem movimentado neste domingo, no Nilton Santos. Em um jogo de entradas duras, tivemos lances feios (como a entrada de Rildo em João Paulo) e belos gols de Riascos e Rios no primeiro tempo, Rodrigo Lindoso e Brenner empataram para o Glorioso na segunda etapa. Um gol de Paulinho, o melhor em campo, aos 38, salvou o Vasco.

Começo pegado

O clássico entre Botafogo e Vasco começou quente. Logo aos dois minutos, Rildo chegou por cima em João Paulo, fazendo falta dura. O botafoguense acabou sofrendo uma fratura na perna direita e foi encaminhado para cirurgia.

Em clássico disputado, Vasco levou a melhor

Justamente Rildo, autor da falta, também acabou saindo com uma lesão. Ele sofreu falta de Marcinho e na queda, deixou o campo com muitas dores no ombro esquerdo.

Organização vascaína e show dos gringos

Após as lesões, o clima do jogo acabou baixando e os times passaram a jogar bola. O Vasco mostrava mais organização. Nos minutos finais, os dois gringos do ataque vascaíno definiram o placar da primeira etapa. Em boa chegada pela direita, o argentino Rios achou Riascos, que deu um lindo toque de letra para abrir o placar. Poucos minutos depois, Rios invadiu a área, recebeu de Henrique e acertou um belo chute para ampliar.

Reação alvinegra

O Botafogo voltou para a segunda etapa e mostrou que queria jogo. Logo aos cinco minutos, Marcos Vinícius foi conferir um rebote de Martin Silva e acabou derrubado por Wellington. Rodrigo Lindoso cobrou com categoria e diminuiu.

Final eletrizante

Se a qualidade de jogo era ruim, não faltou emoção no fim. As duas

equipes buscaram a vitória e foram pra cima. O Vasco criou melhores

chances e Rios quase marcou, mas o companheiro Evander impediu o

gol. Foi aí que Paulinho apareceu, aos 38, após chute cruzado de Pikachu para salvar o Cruz-Maltino.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 3 VASCO

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Data-Hora: 18/3/2018 - 16h

Árbitro: Leonardo Garcia Cavaleiro (RJ)

Auxiliares: Silbert Faria Sisquim e Daniel Espírito Santos

Público/renda: 10.971 pagantes / 12.647 presentes / R$194.320,00

Cartões amarelos: Rildo, Wellington, Martin Silva e Henrique (VAS); Brenner (BOT)

Cartões vermelhos: -

Gol: Riascos (37'/1ºT) (0-1); Andrés Rios (46'/1ºT) (0-2); Rodrigo Lindoso (5'/2ºT) (1-2); Brenner (22'/2ºT) (2-2); Paulinho (38'/2ºT)

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso, João Paulo (Marcelo - 6'/1ºT) e Valencia; Marcos Vinícius (Rodrigo Pimpão - 25'/2ºT), Ezequiel (Luiz Fernando - Intervalo) e Brenner - Téc: Alberto Valentim

VASCO: Martin Silva, Yago Pikachu, Paulão, Erazo e Henrique (Fabrício - 16'/2ºT); Desábato, Wellington e Evander; Rildo (Paulinho - 18'/1ºT), Riascos (Wagner - 26'/2ºT) e Andrés Rios - Téc: Zé Ricardo