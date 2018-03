Prefeita de Turim oficializa interesse em Jogos de 2026

A prefeitura de Turim, Chiara Appendino, enviou neste domingo (17) uma carta ao Comitê Nacional Olímpico Italiano (Coni) confirmando o interesse da cidade em sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de 2026. O partido da prefeita, o antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S), elogiou a iniciativa.

"O M5S apoia a decisão da prefeita Chiara Appendino". "O partido trabalhará nos próximos meses com seriedade para verificar se existem pressupostos econômicos, ambientais e sociais para prosseguir com a eventual candidatura", disse um comunicado.

Apesar do atual apoio do M5S aos jogos de 2026, o partido retirou, em 2016, a candidatura de Roma para as Olimpíadas de 2024. Levada adiante pelo então governo do premier Matteo Renzi, o M5S, logo ao assumir a Prefeitura da capital, impediu que a cidade participasse da concorrência internacional.