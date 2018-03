Sharapova desiste de Masters 1000 de Miami por lesão

A russa Maria Sharapova não vai jogar o Masters 1000 de Miami, que começa na próxima semana, depois de sofrer lesão no antebraço esquerdo, anunciaram nesta sexta-feira os organizadores da competição.

A cinco vezes campeã de torneios Grand Slam foi substituída pela americana Jennifer Brady no sorteio principal, segundo o comunicado.

"Realmente lamento ter que desistir de um dos meus torneios favoritos, por conta da minha lesão no antebraço esquerdo", disse Sharapova.

A russa acrescentou que faz "o possível para voltar ao circuito o quanto antes".

A saída de Sharapova se realizou depois da decepcionante eliminação antecipada em Indian Wells (California) nesta semana. A russa perdeu na estreia para a surpresa japonesa Naomi Osaka.

A derrota provocou discrepâncias com o técnico Sven Groeneveld, que foi demitido na quinta-feira após quatro anos trabalhando com a tenista.

Esta é a segunda vez que Sharapova renuncia a um torneio, após desistir do Dubai no mês passado também por uma lesão no antebraço.

"Sei o quanto Maria queria jogar em Miami neste ano, então posso imaginar sua decepção", disse James Blake, diretor do torneio.

"Estávamos ansiosos por vê-la jogar na quarta-feira, mas infelizmente as lesões fazem parte do jogo. Esperamos que se recupere logo e volte rapidamente para as quadras", acrescentou o dirigentes.