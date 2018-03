Levante vence Eibar e se distancia da zona da degola

O Levante (17º) se distanciou da zona de rebaixamento com vitória importante por 2 a 1 sobre o Eibar (9º), nesta sexta-feira, pela partida que abriu a 29ª rodada da Liga espanhola.

Com 27 pontos, o Levante abriu sete unidades de diferença para o Las Palmas (18º), time que abre a zona de rebaixamento e que visita no sábado o Deportivo de La Coruña (19º).

Roger Martí abriu o placar para os 'granotas', aos 25 minutos do primeiro tempo. O Eibar empatou aos 18 da segunda etapa, com o brasileiro Charles Dias, mas logo no minuto seguinte o ganês Emmanuel Boateng definiu o resultado favorável para os anfitriões.

Desde a demissão do técnico Juan Ramón López Muñiz, no início do mês, e da efetivação do técnico do time "B", Paco López, o Levante reagiu com duas vitórias consecutivas.

Depois de eliminar o Chelsea na Liga dos Campeões, o líder Barcelona recebe no domingo o Athletic Bilbao (12º) no Camp Nou.

Os catalães têm oito pontos de vantagem para o segundo colocado Atletico de Madri, que visita Villarreal (6º) pouco depois do final do jogo do Barça.