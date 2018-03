Borussia Dortmund vence nos acréscimos com gol de Batshuayi

Com gol do belga Michy Batshuayi aos 49 minutos do segundo tempo, o Borussia Dortmund (3º) venceu o Eintracht Frankfurt por 3 a 2, neste domingo, pela 26ª rodada da Bundesliga.

Antes do momento decisivo, Danny Blum tinha conseguido o empate aos 46 minutos deixando o jogo emocionante. O Borussia abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, com gol contra de Marco Russ. Na segunda etapa, o sérvio Luka Jovic empatou aos 29 e Batshuayi recolocou o Borussia na frente três minutos depois.

Longe do líder Bayern de Munique, o Borussia Dortmund diminuiu para um ponto a distância para o Schalke 04 (2º), que superou o Mainz (16º) por 1 a 0 na sexta-feira.

Em outro jogo do dia, Leipzig (6º) e Stuttgart (10º) empataram sem gols. Para não se descolar da briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, o Leipzig precisa surpreender o Bayern de Munique no próximo domingo. Os bávaros estão cada vez mais próximos de levantar o hexacampeonato consecutivo da Bundesliga.

A 26ª rodada do campeonato alemão se encerra na segunda-feira, com o duelo entre Werder Bremen e Colonia.