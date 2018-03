Atlético vence Celta de Vigo e mantém perseguição ao Barcelona

O Atlético de Madri (2º) não tomou conhecimento do Celta de Vigo (9º) neste domingo, pela 28º rodada da Liga espanhola, e venceu por 3 a 0 para manter a perseguição ao líder Barcelona, que superou o Málaga por 2 a 0 no sábado.

O francês Antoine Griezmann abriu o placar, aos 44 minutos do primeiro tempo, antes de dar assistência para Vitolo ampliar aos 11 da segunda etapa. Ángel Correa definiu a vitória aos 18 minutos.

A vitória deixa os colchoneros a oito pontos dos catalães, com 10 rodadas para o fim do campeonato.

Mais cedo, o Espanyol (12º) venceu a Real Sociedad (13º) por 2 a 1. O brasileiro Willian José abriu o placar para os bascos, aos 41 minutos do primeiro tempo, mas na volta do intervalo os catalães viraram com o compatriota Leo Baptistao, aos 6, e Gerard Moreno, aos 26. A vitória permitiu o Espanyol roubar a 12ª colocação da Real Sociedad.

Em outro jogo do dia, o Villareal (6º) venceu o Las Palmas (18º) por 2 a 0, gols do colombiano Carlos Bacca e do italiano Nicolas Sansone.

No sábado, o Barcelona se impôs no campo do Málaga com gols de Luis Suárez e do brasileiro Philippe Coutinho, que anotou uma pintura com toque de letra. O argentino Lionel Messi não jogou por conta do nascimento do terceiro filho.

Já o Real Madrid manteve a terceira colocação com vitória por 2 a 1 sobre o Eibar (8º), graças a dois gols de Cristiano Ronaldo. Os merengues têm um ponto de vantagem para o Valencia (4º), que venceu o Sevilla (5º) por 2 a 0.