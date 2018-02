Ferrari apresenta novo carro para tentar derrubar Mercedes

A Ferrari apresentou nesta quinta-feira (22), em Maranello, no norte da Itália, o SF71H, seu novo carro para a temporada de 2018 da Fórmula 1.

O lançamento ocorreu através de um vídeo em streaming nas redes sociais, e a Ferrari foi a sétima equipe a revelar seu modelo para este ano. Mantendo o tradicional vermelho, o SF71H tem como destaques seu novo "nariz" e o "halo", equipamento de segurança que protege a cabeça do piloto.

Além disso, o novo carro da Ferrari trocou detalhes brancos por pretos. O monoposto possui motor V6 e será pilotado pelo finlandês Kimi Raikkonen e pelo alemão Sebastian Vettel.

"Nosso objetivo é sempre ser o mais rápido. O carro é excelente e, na próxima semana, saberemos algo a mais sobre ele e entenderemos quanto trabalho ainda há para se fazer", disse Raikkonen.

O lançamento do SF71H ocorreu no mesmo dia da apresentação do novo carro da Mercedes, o W09, que vem dominando a categoria nos últimos anos.

A temporada de 2018 da Fórmula 1 começará no dia 25 de março, com o Grande Prêmio de Melbourne, na Austrália.