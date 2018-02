EUA vencem final do hóquei feminino e Vonn faz despedida olímpica sem medalha

Em uma tensa disputa de pênaltis, os Estados Unidos superaram o Canadá por 3 a 2, nesta quinta-feira, e asseguraram a medalha de ouro na disputa feminina do hóquei feminino dos Jogos de Inverno de Pyeongchang, após uma final que terminou empatada em 2 a 2 e ficará marcada como uma das mais emocionantes decisões da história olímpica. "Deveríamos fazer um filme disso", afirmou a norte-americana Hilary Knight. "Tivemos todo o drama. É como uma história que termina como uma série incrível de conquistas".

Essa foi a primeira vez que as norte-americanas foram campeãs desde 1998, quando derrotaram o Canadá por 3 a 1 no primeiro torneio olímpico feminino de hóquei desde 1998. O Canadá havia vencido as quatro últimas edições do evento, incluindo a anterior, em Sochi-2014, quando reverteu uma desvantagem de dois gols das norte-americanas, batidas em todas essas decisões. Dessa vez, porém, foi a seleção dos Estados Unidos que estava perdendo, por 2 a 1, antes de garantir a sua vitória nos pênaltis.

LINDSEY VONN SE DESPEDE - Naquela que foi a sua última prova olímpica, a norte-americana Lindsey Vonn se despediu fora do pódio no combinado do esqui alpino. A atleta, de 33 anos, até liderou a disputa no downill, mas não foi Ben no slalom, sem conseguir concluí-lo.

Assim, ela terminou a sua história olímpica com o ouro no downhill e o bronze no Super G conquistados nos Jogos de 2010, além do bronze no downhill em PyeongChang. E a sua última competição olímpica foi vencida pela suíça Michelle Gisin, com a norte-americana Mikaela Shiffrin em segundo lugar e a também suíça Wendy Holdener na terceira posição.

OUTRAS MEDALHAS - Na patinação velocidade, o chinês Wu Dajing venceu a disputa de 500 metros. A holandesa Suzanne Schulting levou a melhor na prova de mil metros, após as sul-coreanas Minjeong Choi e Sukhee Shim se chocarem na volta final, ficando ambas fora do pódio. Já no revezamento masculino de 5.000m, o outro foi para a equipe masculina da Hungria.

Também nesta quinta-feira, na disputa do esqui estilo livre halfpipe, o ouro ficou com o norte-americano David Wise, mesmo após ele sofrer quedas nas suas duas primeiras tentativas. No revezamento 4x16km do biatlo, a equipe da Bielo-Rússia levou a medalha de ouro com o registro de 1h12min3s4.

A austríaca Anna Gasser se tornou nesta quinta a primeira campeã olímpica do snowboard big air, enquanto a Alemanha faturou o ouro na disputa masculina por equipes no combinado nórdico. Com isso, chegou aos 13 ouros, sete pratas e cinco bronzes no quadro de medalhas, só atrás da Noruega, também com 13 douradas, mas 12 pratas e dez bronzes. O terceiro lugar é do Canadá, com nove ouros, sete pratas e oito bronzes.

