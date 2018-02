Douglas Costa diz que Grêmio entregou jogo para o Flamengo em 2009

Um dos destaques da Juventus na atual temporada, o meia-atacante Douglas Costa revelou que o Grêmio entregou uma partida para o Flamengo em 2009, para tirar o título do Campeonato Brasileiro do Internacional, maior rival do tricolor gaúcho. Flamengo e Grêmio faziam um jogo decisivo em dezembro, pela última rodada do Brasileirão. Caso a equipe gaúcha vencesse, o título ficaria com o Inter. Se perdesse a partida, o campeonato seria conquistado pelo Flamengo.

Em uma entrevista ao canal do Youtube Pilhado, Douglas Costa afirmou que os jogadores gremistas entraram em campo com o intuito de não vencer o Flamengo, tudo para evitar que o título ficasse com o arquirrival.

"Eu dava umas pedaladas, mas longe do gol. É um jogo difícil de entrar em campo. Não podia entregar, porque iria ficar feio, mas tinha que jogar para não ganhar. Foi difícil, mas o bom é que deu tudo certo, 2 a 1 para o Flamengo, e todo mundo saiu feliz porque o Inter não ganhou", disse o atleta.

Ainda de acordo com Douglas Costa, no intervalo do jogo, o resultado de 1 a 1 dava o título para o Internacional. Então um dirigente do Grêmio foi ao vestiário e alertou os jogadores que a torcida ficaria enfurecida caso o Internacional vencesse o Brasileirão.

"Ele disse que a gente poderia fazer o que quisesse, mas que a responsabilidade seria nossa. Não tinha como ganhar do Flamengo, se ganhássemos, a gente estava morto", afirmou Douglas Costa.

O jogador de 27 anos foi revelado em 2008, pelo Grêmio, e deixou o Brasil em 2010, para atuar no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Douglas Costa ainda possui passagem pelo Bayern de Munique e atualmente defende a Juventus.