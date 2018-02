Clube alemão constrói sala para técnico do Napoli fumar

O Red Bull Leipzig, da Alemanha, construiu em seu vestiário uma sala exclusiva para que o técnico do Napoli, Maurizio Sarri, possa fumar seus cigarros durante a partida entre os dois clubes pela Liga Europa, nesta quinta (22).

O pedido para que o time alemão construísse a área foi do próprio Napoli, que bancou a obra. Além disso, a equipe italiana solicitou que os detectores de fumaça sejam desligados.

Como de costume, Sarri gosta de fumar alguns cigarros antes, durante e após as partidas do Napoli. No primeiro jogo contra o RB Leipzig, na Itália, o treinador fumou um maço inteiro.

"Sarri é um fumante apaixonado, isso é realmente incrível. Nunca vi ninguém que fuma tanto. Graças a Deus ele consegue se segurar durante os jogos", disse o capitão do Napoli, Marek Hamsík.

Na primeira partida diante do Red Bull Leipzig pela Liga Europa, o time italiano perdeu em casa por 3 a 1. Agora, na Alemanha, a equipe precisará vencer por três gols de diferença para avançar.