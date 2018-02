Atriz pornô doará dinheiro para clube falido na Itália

A atriz pornô Amandha Fox afirmou em uma carta que ajudará financeiramente o clube italiano Vicenza Calcio, que declarou falência em 18 de janeiro, com a venda de um calendário sensual.

No texto, publicado no jornal local "Vicenza Più", Fox aponta que frequenta casas noturnas da cidade e que a notícia da quebra a "entristeceu". Por isso, decidiu ajudar o clube através da doação de 10% do valor obtido com a venda de calendários sensuais, que serão distribuídos no bar "Kiss & Kiss" neste sábado (17).

"Alguns torcedores me informaram que o Tribunal de Vicenza declarou oficialmente a falência do clube de futebol da cidade.

Esta notícia me entristece, visto que a falência vem exatamente 40 anos depois do segundo lugar conquistado no Campeonato Italiano de 1977/78, atrás apenas da Juventus", escreveu.

"Por isso, pedi ao administrador financeiro para que eu possa dar minha modesta contribuição econômica para ajudar os maravilhosos torcedores do Vicenza, que se preocupam com o destino da equipe", completou.

No entanto, cada calendário custa 7,50 euros (aproximadamente R$ 30), ou seja, cada exemplar vendido não renderá nem um euro ao clube. O Vicenza Calcio disputa atualmente a Série C do futebol italiano. Desde sua criação, o time conquistou três títulos da Série B e uma Copa da Itália. Além disso, foi vice-campeão da primeira divisão na temporada de 1977/78.