Com gol de Dourado e provocação de Vinícius Jr., Fla faz 3 a 1 no Botafogo

O Flamengo derrotou o Botafogo por 3 a 1 na tarde deste sábado (10), em Volta Redonda, e garantiu a vaga na final da Taça Guanabara, contra o Boavista. Henrique Dourado marcou seu primeiro gol pelo rubro-negro, e comemorou com a tradicional "ceifada". Vinícius Junior fechou o placar e fez o gesto do "chororô", provocando os alvinegros e dando início a um tumulto dentro de campo, que logo foi dissipado.

"Dedico esse gol ao meu filho, Vinícius, que fez seis anos na sexta-feira", disse, emocionado, Henrique Dourado.

O Flamengo, que precisava apenas de um empate, dominou o primeiro tempo. Aos 35 minutos, Everton marcou de cabeça. No segundo tempo, logo aos 3 minutos, Dourado marcou após cruzamento de Diego e desvio de Paquetá.

Henrique Dourado comemora seu primeiro gol pelo Flamengo

O Botafogo foi para cima e conseguiu diminuir o placar com Kieza, aos 23, ao invadir a área, ganhar de Réver na corrida, e chutar no canto. Contudo, o Flamengo voltou a dominar a partida e Vinicius Jr marcou um golaço, colocando a bola no ângulo, no final da partida. Na comemoração, fez o gesto do "chororô", causando a reação dos alvinegros. Mas logo depois os ânimos se acalmaram. "O gol não foi para provocar ninguém, só pra comemorar com a minha torcida", minimizou o atacante.