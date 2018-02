Bruno Peres é barrado na Roma após bater Lamborghini

O lateral-direito brasileiro Bruno Peres, da Roma, foi barrado do confronto contra o Benevento, no próximo domingo (11), após ter se envolvido em um acidente de trânsito no centro da capital italiana.

A punição foi decidida pela direção e pelo treinador Eusebio Di Francesco, que mantiveram a "linha dura" já adotada com o ídolo Radja Nainggolan, multado após "excessos" na celebração de Ano Novo.

Peres, que teria folga nesta segunda-feira (5), também foi convocado para treinar sozinho no CT da Roma. O lateral bateu sua Lamborghini por volta de 5h30 da manhã e saiu ileso, apesar de o carro ter ficado destruído.

Um exame mostrou que ele tinha quase 2% de álcool no sangue, sendo que o limite para motoristas na Itália é de 0,5%. Em novembro de 2016, o brasileiro já havia se envolvido em outro acidente, ao bater com um Porsche alugado em uma mureta.