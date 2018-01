Real Madrid prepara proposta milionária para levar Harry Kane

Um dos nomes mais comentados nas janelas de transferências é do atacante inglês Harry Kane, que pertence ao Tottenham. Constantemente o jogador é alvo de especulações, especialmente do Real Madrid. O clube da capital espanhola, segundo oSunday Times estaria pronto para tirá-lo dos Spurs por uma oferta milionária.

Para contratar o artilheiro do Campeonato Inglês, o Real estaria disposto a pagar mais de R$ 887 milhões, o que superaria a transferência de Neymar para o PSG, tornando Kane o jogador mais caro da história do futebol.

O presidente do clube inglês, Daniel Levy tem feito tudo para evitar a saída do principal jogador do time treinado por Mauricio Pochettino, mas sabe que uma proposta desse calibre seria irrecusável.

Criado nas categorias de base do clube britânico, Kane tem 197 jogos pelo Tottenham e 125 gols, sendo artilheiro em duas oportunidades do Inglês. Terminou o ano passado como artilheiro de 2017 com 56 gols, somadas todas as competições, deixando Lionel Messi e Cristiano Ronaldo para trás.