Com chegada de Scarpa, Palmeiras tem cinco dos dez maiores garçons do Brasil

Após uma temporada decepcionante, o Palmeiras reformulou seu elenco em busca de títulos para 2018. Com as chegadas do lateral direito Marcos Rocha e dos meias Gustavo Scarpa e Lucas Lima, o clube alviverde reúne cinco dos dez maiores garçons do Brasil, levando em conta números apurados pelo site Footstats nas últimas três temporadas.

A liderança no quesito é do ex-santista Lucas Lima, responsável por 53 assistências em 201 jogos disputados no período. Logo na estreia pelo Palmeiras, o meia deu passe para Keno fechar a vitória sobre o Santo André, alcançada na noite de quinta-feira, pelo Campeonato Paulista.

O atacante Dudu ocupa o segundo lugar na lista de maiores garçons do Brasil ao longo das últimas três temporadas, enquanto o recém-chegado Gustavo Scarpa é o sexto. O versátil Michel Bastos e Marcos Rocha fecham o top 10, completando cinco palmeirenses.

Às 17 horas (de Brasília) deste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o reforçado Palmeiras enfrenta o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz. Do grupo de garçons, apenas Gustavo Scarpa não deve estar à disposição do técnico Roger Machado para o duelo.