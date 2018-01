Desfalcado, Fluminense perde para o Boavista na estreia do Carioca

Com uma equipe formada por garotos, o Fluminense estreou no Campeonato Carioca com derrota para o Boavista nesta quarta-feira, em Bacaxá, por 3 a 1. A estreia no Campeonato Carioca confirmou o temor da torcida, que viu o time de 2017 - que já não teve grandes resultados - perder as principais peças.

É verdade que Abel Braga não teve como escalar muitos titulares. O voo que trazia a delegação dos Estados Unidos, após a disputa da Florida Cup, sofreu atraso e os atletas que iriam compor o grupo para a partida não chegaram a tempo. A expectativa do treinador é contar com uma equipe mais cascuda diante do Botafogo. O clássico Vovô, pela segunda rodada, será no sábado.

Os gols do Boavista foram marcados por Leandrão (19'), e Erick Flores (55' e 85'). Já o gol solitário do Tricolor foi anotado por Caio (29').

FICHA TÉCNICA BOAVISTA X FLUMINESE

Fluminense (1)Júlio César; Dudu (Evanilson), Frazan, Reginaldo e Ayrton; Marlon Freitas e Luiz Fernando (Ramon); Caio, Robinho (Patrick Luan) e Romarinho (Lucas Fernandes); Pedro.Técnico: Abel Braga

Boavista (3)Rafael; Thiago Silva (Thiaguinho), Gustavo Geladeira, Kadu Fernandes e Júlio César; Douglas Pedroso (Elivelton), Willian Maranhão, Erick Flores e Marquinho (Lucas); Caio Cézar (Tartá) e Leandrão (Cláudio Maradona).Técnico: Eduardo Allax

Gols: Leandrão (19'/1T) e Erick Flores (10'/2T e 38'/2T) - BVT; Caio (28'/1T) - FLU

Cartões amarelos: Frazan e Evanilson (FLU);

Cartão vermelho: Caio (FLU)

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Wagner de Almeida Santos e Jackson dos Santos