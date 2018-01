Irmão anuncia aposentadoria de Ronaldinho Gaúcho

O ex-camisa 10 do Barcelona e seleção brasileira Ronaldinho Gaúcho encerrou sua carreira como jogador profissional, informou o irmão e empresário do craque, Assis, nesta terça-feira (16).

Em entrevista concedida ao jornal "O Globo", Assis afirmou que agora o jogador vai se concentrar na organização de alguns jogos de despedida, que deverão acontecer em vários países depois da Copa do Mundo da Rússia.

"Ele parou. Acabou. Vamos fazer algo bem grande, bacana, após a Copa da Rússia, provavelmente em agosto. Faremos vários eventos rodado por Brasil, Europa e Ásia. E, claro, estamos combinando um jogo com a Seleção Brasileira. A Nike vai jogar junto na elaboração desse projeto", disse Assis.

Ronaldinho está sem fazer um jogo oficial desde 2015. Seu último time foi o Fluminense, onde o meia realizou nove partidas antes de rescindir o contrato. Atualmente, o brasileiro exerce a função de embaixador do Barcelona. Ele participa de jogos amistosos do time de lendas do clube espanhol, ao lado de ex-jogadores como Rivaldo, Edmilson e Kluivert.

Segundo Assis, o fato de "Ronaldinho ser embaixador do Barcelona por 10 anos facilita muito lá fora. Ele é querido lá e aqui".

Durante sua carreira, Ronaldinho Gaúcho foi eleito duas vezes o melhor jogador do mundo, em 2004 e 2005. Entre os principais títulos do meia-atacante estão a Liga dos Campeões de 2005/06, pelo Barcelona, a Libertadores de 2013, com o Atlético-MG, e a Copa do Mundo de 2002, com a seleção brasileira.