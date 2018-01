Vasco: "Dentro de campo, estamos tocando de forma bem positiva", diz Zé Ricardo

Entrando na semana de estreia no Campeonato Carioca, o Vasco da Gama realizou um jogo-treino, na manhã deste domingo (14). A vitória por 4 a 0, diante do São Mateus (ES), agradou ao técnico Zé Ricardo, que conversou com a imprensa após as atividades realizadas no CT Vargem Grande. O comandante avalia o desempenho da equipe durante a pré-temporada de forma positiva e exalta o comprometimento do grupo cruzmaltino.

- Estamos fazendo um trabalho bem legal, muito próximo do que imaginamos fazer na pré-temporada. Os atletas estão cumprindo com muita responsabilidade aquilo que queremos. Precisamos trabalhar para focar efetivamente nos nossos compromissos em campo e acredito que estamos no caminho certo. Estamos indo bem, com os atletas bastante motivados. Fechamos a pré-temporada com um bom desempenho. A torcida pode ficar tranquila que, o que interessa dentro de campo, estamos tocando de uma forma bem positiva - analisou.

O primeiro compromisso oficial de 2018 será diante do Bangu, nesta quinta-feira (18), no gramado de São Januário. Satisfeito com a manutenção do grupo para a sequência do trabalho no Gigante da Colina, o treinador espera uma estreia com o pé direito.

- A gente tem uma base. Apesar de todas as modificações, que fazem parte de um início de temporada, temos nossa base. Procuramos manter e, dentro do que temos do trabalho realizado nos últimos meses e no que estamos fazendo aqui na pré-temporada, esperamos na quinta-feira poder apresentar um futebol e um bom nível. Logicamente vamos sentir um pouco, início de temporada é assim mesmo. Mas acredito que vamos chegar bem para a estreia no Carioca e isso vai nos dar ainda mais confiança para a temporada - disse.

Além de poder contar com a permanência de atletas importantes para os objetivos desta temporada, Zé Ricardo teve a chegada de novas peças para compor o elenco. Os reforços agradam o treinador, que destaca a importância de poder contar com todos o quanto antes.

- São reforços importantes para a gente. Tivemos a saída de alguns atletas do setor. Realmente o Riascos já tem uma identificação com o clube e o Rildo foi um jogador que fizemos questão de entrar em contato, ainda bem que deu certo. Acredito que são jogadores que vão colaborar bastante com o setor ofensivo, o que era um pedido nosso para reforçar ali. O Desábato é um atleta que eu acho que vai, no decorrer da adaptação dele ao futebol brasileiro, em seu primeiro clube fora da Argentina, ajudar bastante. Thiago Galhardo entrou muito bem. Rafael Galhardo e Erazo estão em processo de recondicionamento para, na próxima semana, estar fazendo trabalhos de campo aberto e se colocar à disposição o quanto antes - finalizou.

